Вердер фантастически спасся, Боруссия М пробилась в ЛЧ, Бавария разбила Вольфсбург

В рамках последнего, 34-го, тура Бундеслиги в субботу состоялось несколько поединков. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 34-й тур

Боруссия М – Герта – 2:1

Голы: Хофман, 7, Эмболо, 78 – Ибишевич, 90+1

Вердер – Кельн – 6:1

Голы: Осако, 22, 58, Рашица, 27, Фюлькруг, 29, Классен, 55, Сарджент, 68 – Дрекслер, 62

Вольфсбург – Бавария – 0:4

Голы: Коман, 4, Кюизонс, 37, Левандовски, 72 (пен.), Мюллер, 79

Удаление: Гилявоги, 72 (Вольфсбург, вторая желтая карточка)

Унион – Фортуна – 3:0

Голы: Уджа, 27, Гентнер, 54, Абдулаи, 90

Фрайбург – Шальке – 4:0

Голы: Вальдшмидт, 20, 57, Шмид, 38, Хёлер, 46

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Менхенгладбахская Боруссия чтобы сохранить теоретические шансы на третье место (при условии невыигрыша РБ Лейпциг), должна была побеждать Герту. Уже в начале матча Брель Эмболо продемонстрировал отличные индивидуальные действия и, сразившись сразу с тремя защитниками в штрафной соперника, сумел протолкнуть мяч Йонасу Хоффману. Последнему оставалось лишь попасть в пустые ворота.

После отдыха "жеребцы" продолжили давить, чтобы укрепить довольно шаткий счет. После нескольких неплохих попыток Эмболо удалось замкнуть прострел Хоффмана и удвоить преимущество своей команды. Уже в добавленное время Ведад Ибишевич один гол отыграл, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти ситуацию.

Вердер, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы, в матче с Кельном уповал на Фортуну. В прямом и переносном смысле слова. Но в ожидании неудачи конкурента подопечным Флориана Кофельдта самим необходимо было побеждать. Проведя в разведке первые 20 минут бременцы течение нескольких минут, практически решили судьбу противостояния: результативные добивание Юя Осаки и Никласа Фюлькруга и невероятное попадание Милоты Рашицы в щель между стойкой и голкипером полностью дестабилизировало "козлов".

После перерыва "зелено-белые" не остановились, а на кураже забили еще трижды: Дэви Классен добил круглого после отскока от стойки ворот, Осако замкнул прострел Теодора Гебре Селассие, а Джош Сарджент разобрался с голкипером гостей самостоятельно. Кельн хватило лишь на гол престижа в исполнении Доминика Дрекслера.

Соперник Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург на своем поле принимал обладателя Серебряной салатницы Баварию. Подопечные Ганса-Дитера Флика еще в первом тайме усилиями Кингсли Комана и Микаэля Кюизонса забили в ворота "волков" два сухих мяча.

После перерыва грубо в своей штрафной сыграл Джошуа Гилявоги и увидел перед собой вторую желтую карточку. Роберт Левандовски уверенно реализовал пенальти, а затем мощным ударом после навесной передачи отличился Томас Мюллер и поставил жирную точку в чемпионате и сезоне.

Фортуне, чтобы не оглядываться на Вердер, в матче с Унионом надо было побеждать. Но подопечные Уве Рьослера в середине тайма пропустили: после розыгрыша углового защитники не смогли сразу выбить круглого подальше и Уджа оказался самым шустрым на добивании.

После перерыва Кристиан Гентнер мощным удар из-за пределов штрафной удвоил счет, а на последней минуте Сулейман Абдулайе, вышедший на замену, поставил жирную точку в поединке.

Фрайбург устроил настоящий разгром над бывшей командой Евгения Коноплянки – Шальке. Гельзенкирхенцы закончили сезон с личным клубным антирекордом, продолжив безвыигрышную серию до 16 матчей. Четыре сухих гола в поединке, который не имел особого значения для подопечных Давида Вагнера, кроме престижа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ