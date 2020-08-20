Вердер бесплатно отпустил Шахина на родину

Антальяспор в своем официальном Twitter объявил о подписании 31-летнего полузащитника. Игрок перешел из Вердера на правах свободного агента, личный контракт рассчитан на два года.

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Интересно, что Шахин еще никогда не выступал на родине. Хавбек получил футбольное образование в Германии, а дебютировал на профессиональном уровне за Боруссию Д в 2005 году. Именно с "шмелями" связаны главные успехи Шахина – титул чемпиона Германии 2010/11 и двукратного обладателя Суперкубка страны. Летом 2014-го турка за 10 млн евро приобрел Реал, но карьера в Мадриде не сложилась. Затем была аренда в Ливерпуль и возвращение в Боруссию Д, что не помогло Нури восстановить прежний уровень.

Последние два сезона Шахин провел в составе Вердера – 36 матчей, один гол. Также в активе полузащитника есть 51 матч за сборную Турции.

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