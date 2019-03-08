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Вердер – Шальке: Коноплянка начнет поединок на скамейке запасных

20:59 16 Читати українською
Вердер – Шальке: Коноплянка начнет поединок на скамейке запасных
Евгений Коноплянка / фото из соцсетей

Вердер принимает Шальке в матче 25-го тура Бундеслиги. Украинец Евгений Коноплянка остался в запасе своей команды.

31’ Милот Рашица
 
Брель Эмболо 26’

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско оставил Коноплянку вне стартового состава. Это уже 5 матч подряд, в котором украинец не выходит на поле с первых минут после проигранной дуэли против Баварии.

Шальке готов продать Коноплянку – стала известна цена украинца

В нынешнем сезоне после 24-х туров Шальке набрал всего 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Коноплянка в этом сезоне сыграл за свою команду 17 матчей во всех турнирах (12 раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку

Теги
Германия Украинцы за рубежом Вердер - Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке
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