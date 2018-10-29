Вердер – Байер – 2:6 – видео голов и обзор матча

В 9 туре Бундеслиги Байер камня на камне не оставил от Вердера.

Первый тайм был полностью за леверкузенцами. Фолланд открыл счет на 8 минуте, а Брандт и Белльараби сделали преимущество разгромным до перерыва. Но после выхода на второй тайм Вердер едва не сыграл разницу в счете.

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Однако Байер лишь сделал небольшую передышку и продолжил забивать в ворота бременцев. Хаверц и экс-динамовец Драгович довели счет снова до разгромного, а Лянгкамп забил в свои ворота, установив окончательный счет.

Чемпионат Германии 2018/19, 9-й тур

Вердер – Байер – 2:6

Голы: Писарро, 60, Осаке, 63 – Фолланд, 8, Брандт, 38, Белльараби, 45, Хаверц, 67, Драгович, 72, Лянгкамп, 77 (аг)

РБ Лейпциг – Шальке – 0:0 – видеообзор матча