Вербный: Рух вышел на новый уровень

Новичок Руха Назар Вербный прокомментировал свой переход в клуб Первой лиги.

"Сейчас Рух вышел на новый уровень. Пришел опытный Леонид Кучук, и все стало намного солиднее. Это касается как уровня тренировок, так и других процессов. Такой подход поражает, и нам остается только выполнять указания тренера и отдаваться на футбольном поле.

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Со многими ребятами знаком, с другими тоже уже успел поговорить. У нас очень дружный коллектив. Все работают с улыбкой на лице и всегда готовы помочь партнеру. Микроклимат в команде отличный", – цитирует Вербного официальный сайт Руха.