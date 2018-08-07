Вербич стал лучшим игроком УПЛ в июле

Определился лучший футболист чемпионата Украины по итогам июля.

По результатам голосования в гонке за звание лучшего футболиста украинской Премьер-лиги в июле победителем стал нападающий Динамо Беньямин Вербич, сообщает официальный сайт УПЛ.

В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле: 1 тур – Александр Караваев (Зоря), 2 тур – Дмитрий Хлебас (Десна).

Вербич – лучший игрок Динамо по итогам июля

А также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение июльских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виталий Буяльский (Динамо), Андрей Цуриков (Александрия), Марлос (Шахтер), Сергей Воронин (Львов), Виталий Балашов ( Олимпик), Беньямин Вербич (Динамо Киев).

Всего в голосовании приняли участие около 3100 поклонников футбола. Результат их выбора таков:

Беньямин Вербич – 47% голосов, Марлос – 26%, Дмитрий Хлебас – 16%, Виталий Буяльский – 4%, Андрей Цуриков – 3%, Виталий Балашов – 2%, Сергей Воронин – 1%, Александр Караваев – 1%.

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