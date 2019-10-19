Вербич – о матче с Копенгагеном: Это особенная для меня игра

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич признался, что с нетерпением ждет матч Лиги Европы против своей бывшей команды.

"Настроение после сборной не очень, но нужно забыть эти игры. Нам предстоит сыграть пять матчей в Киеве. Мы знаем, что сильнее своих соперников. Нужно выиграть каждую игру. Настраиваемся только на положительные результаты.

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С нетерпением жду матча против Копенгагена. Это особенная игра для меня, потому что это моя бывшая команда.

Общался ли я с экс-партнерами по Копенгагену о предстоящем поединке? Конечно. Разговаривал с капитаном Копенгагена. Он тоже сказал, что ждет эту игру. В этой команде еще 5-6 моих друзей, поэтому поединок будет интересным", – сказал Вербич официальному сайту ФК Динамо.

Напомним, уже 24 октября Динамо в Лиге Европы будет принимать датский Копенгаген. Начало встречи в 22:00.

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