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Вербич высмеял журналистов из-за слухов о своем уходе из Динамо

11:43 32 Читати українською
Вербич высмеял журналистов из-за слухов о своем уходе из Динамо
Беньямин Вербич / фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич продолжает троллить СМИ из-за слухов насчет своего трансфера из киевского клуба.

На видео, которое Вербичи выложил в своем Instagram, словенец обедает со своим одноклубником Томашем Кендзерой и его девушкой.

В Динамо прокомментировали слухи о желании двух игроков покинуть клуб

"Последний обед с другом. Уезжаю", – "динамовец" иронично попрощался со своими друзьями.

Напомним, ранее появились слухи о возможном уходе Вербича и Дуэлунда из Динамо, ведь игроки якобы недовольны новым главным тренером команды Алексеем Михайличенко. В киевском клубе уже успели опровергнуть эту информацию.

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