"После отпуска всегда хорошее настроение. Я хорошо отдохнул, есть мотивация поехать на сборы. Помню, как не очень удачно проходили для меня прошлые сборы. Надеюсь, что эти пройдут лучше.

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Относительно самого плохого момента в 2021 году – это моя травма. После нее долго не мог вернуться. А самый лучший момент – рождение сына. Такие эмоции бывают только раз в жизни.

Сейчас все начинаем с нуля, будем бороться за место в основе. Футболисты всегда хотят, чтобы матчей было больше. Чтобы постоянно играли, а не только тренировались. Привыкли играть в еврокубках, к матчам в среду и субботу. Надеемся, что повторим наш прошлогодний успех. Для этого нужно побеждать во всех матчах", – сказал Вербич в комментарии "Динамомания".

Напомним, в понедельник, 17 января, Динамо отправится на сбор в Испанию, где проведет первый этап подготовки ко второй части сезона. Там у команды запланировано 4 спарринга.

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