Вербич вернулся в сборную Словении на ключевые матчи отбора на Мундиаль
Легионер киевского Динамо Беньямин Вербич получил вызов в словенскую национальную команду на октябрьские поединки.
Балканець вернется в сборную после длительной паузы. Список вызванных на сбор Футбольный союз Словении опубликовал на официальной Facebook-странице.
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Вербич попал в перечень 24-х исполнителей. Последний раз вингер надевал футболку национальной команды еще в ноябре 2020-го. Потом он не вызывался в сборную Словении из-за травмы, а предыдущий сбор пропустил из-за нехватки игровой практики в Динамо.
Отметим, что в октябре словенцы сыграют два матча квалификации к Мундиаля в Катаре: 8 октября против Мальты, а 11 октября – против России. Для сохранения шансов завоевать путевку на ЧМ-2022 Словения обязана только побеждать.
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