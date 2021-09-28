Балканець вернется в сборную после длительной паузы. Список вызванных на сбор Футбольный союз Словении опубликовал на официальной Facebook-странице.

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Вербич попал в перечень 24-х исполнителей. Последний раз вингер надевал футболку национальной команды еще в ноябре 2020-го. Потом он не вызывался в сборную Словении из-за травмы, а предыдущий сбор пропустил из-за нехватки игровой практики в Динамо.

Отметим, что в октябре словенцы сыграют два матча квалификации к Мундиаля в Катаре: 8 октября против Мальты, а 11 октября – против России. Для сохранения шансов завоевать путевку на ЧМ-2022 Словения обязана только побеждать.

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