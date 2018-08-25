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Вербич: В матче с Черноморцем нас ждет жесткое противостояние

11:50 49 Читати українською
Вербич: В матче с Черноморцем нас ждет жесткое противостояние
Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Хавбек киевского Динамо Беньямин Вербич поделился ожиданиями на матч против одесского Черноморца.

"Настало время матча в УПЛ. Нас ждет жесткое противостояние, но мы хотим взять 3 очка", – написал Вербич в своем Twitter.

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Черноморец будет принимать Динамо в рамках 6 тура УПЛ.

Одесситы после 5 игр имеют в активе 8 очков и находятся на 4 месте, киевляне сыграли 3 поединка, получили 12 очков и находятся на 2 месте, отставая от Шахтера на 3 пункта.

Матч Черноморец – Динамо начнется в 19:30.

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Украина6 тур

Черноморец - Динамо Киев: Суббота 25 августа 2018

Черноморец
до матча
5
час
:
50
мин
Динамо Киев
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