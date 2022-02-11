Словенский полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич считает, что именно проблемы с коммуникацией мешают бразильскому легионеру раскрыться во всю.

"Когда я впервые приехал в команду в Марбелье, было тяжело – не понимал языка. Потом стало легче.

Динамо вернулось в Киев после первого сбора в Турции

Представляю, как может чувствовать себя Витинью – он русский не понимает. Он сейчас хорошо смотрится на поле. Надеемся, он будет продолжать так же и дальше, забивать", – сказал Вербич в комментарии Football Hub.

Напомним, на счету бразильца 4 гола на сборах в Испании и Турции.

Динамо завершило турецкий сбор, разгромив Широки Бриег – роскошный гол Гармаша, неожиданный лучший бомбардир