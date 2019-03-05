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Вербич стал лучшим игроком Динамо в феврале

15:20 25 Читати українською
Вербич стал лучшим игроком Динамо в феврале
Беньямин Вербич / ФК Динамо

Болельщики киевлян выбрали игрока, который по их мнению является лучшим в команде по итогам месяца.

По итогам голосования болельщиков Динамо лучшим игроком столичной команды в феврале стал вингер Беньямин Вербич, сообщает клубная пресс-служба.

Вербич занял 4 место в голосовании за лучшего футболиста Словении 2018 года

Словенец в феврале принял участие во всех трех официальных матчах, в которых Беньямин трижды забил и отдал одну голевую передачу, набрал 33% болельщиков предпочтений.

Стал известен календарь матчей второго этапа УПЛ– Динамо сыграет с Шахтером через месяц

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Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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