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Вербич: Славия – крепкая команда, надо быть осторожными с их высокими игроками в штрафной

11:56 7 Читати українською
Вербич: Славия – крепкая команда, надо быть осторожными с их высокими игроками в штрафной
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился с журналистами мыслями перед вылетом в Прагу на матч со Славией.

"Мы смотрели видео. Это крепкая команда, особенно дома перед своими болельщиками. Они хорошо контратакуют. Но у каждой команды есть слабые места и мы попробуем их найти. Все чешские команды похожи, с ними трудно.

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В Славии много высоких игроков, поэтому мы должны быть особенно осторожными в штрафной. Также стоит обратить внимание на Стоха, он является одним из лидеров команды, очень быстрый, надо за ним следить.

Конечно, всегда хорошо неплохо сыграть на выезде, потом легче играть дома. Но надо быть сконцентрированными в обоих матчах по 90 минут.

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Забью ли снова? Не буду обещать, но обещаю, что мы будем биться до последнего", – сказал он журналистам в аэропорту Борисполь.

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
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Динамо Киев
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