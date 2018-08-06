Вербич: Славия – крепкая команда, надо быть осторожными с их высокими игроками в штрафной

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился с журналистами мыслями перед вылетом в Прагу на матч со Славией.

"Мы смотрели видео. Это крепкая команда, особенно дома перед своими болельщиками. Они хорошо контратакуют. Но у каждой команды есть слабые места и мы попробуем их найти. Все чешские команды похожи, с ними трудно.

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В Славии много высоких игроков, поэтому мы должны быть особенно осторожными в штрафной. Также стоит обратить внимание на Стоха, он является одним из лидеров команды, очень быстрый, надо за ним следить.

Конечно, всегда хорошо неплохо сыграть на выезде, потом легче играть дома. Но надо быть сконцентрированными в обоих матчах по 90 минут.

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Забью ли снова? Не буду обещать, но обещаю, что мы будем биться до последнего", – сказал он журналистам в аэропорту Борисполь.