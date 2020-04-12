Вербич: Сборная Словении победила бы Украину

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич считает, что сборная Украины проиграла бы его национальной команде.

"О, это было бы интересно. Думаю, сборная Словении выиграла бы. Но у сборной Украины хорошие перспективы на Евро.

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Мне очень понравилась игра Украины в матче с Португалией. Когда будет Евро, думаю, Украина выйдет из группы, а дальше будут хорошие команды, посмотрим", – приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, в отборе на Евро-2020 Украина выиграла свою группу и уверенно вышла в финальную часть, зато Словения в своей группе стала лишь четвертой и не попала даже в плей-офф квалификации.

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