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Вербич: Сборная Словении победила бы Украину

17:39 10 Читати українською
Вербич: Сборная Словении победила бы Украину
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич считает, что сборная Украины проиграла бы его национальной команде.

"О, это было бы интересно. Думаю, сборная Словении выиграла бы. Но у сборной Украины хорошие перспективы на Евро.

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Мне очень понравилась игра Украины в матче с Португалией. Когда будет Евро, думаю, Украина выйдет из группы, а дальше будут хорошие команды, посмотрим", – приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, в отборе на Евро-2020 Украина выиграла свою группу и уверенно вышла в финальную часть, зато Словения в своей группе стала лишь четвертой и не попала даже в плей-офф квалификации.

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Теги
Словения Словения Украина Украина Сборная Украины Беньямин Вербич Беньямин Вербич Евро-2020
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