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Вербич: С каждым поединком Динамо будет выглядеть лучше

08:50 36 Читати українською
Вербич: С каждым поединком Динамо будет выглядеть лучше
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу над Олимпиакосом в матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

"Первый тайм мы провели очень хорошо, а потом слегка не хватило сил, мы были вынуждены часто бежать назад и проводить контратаки. После перерыва Олимпиакос взял игру под контроль, и нам было трудно создавать моменты.

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Могли сыграть лучше, но это была лишь вторая игра после возобновления сезона, поэтому с нетерпением ждем следующих матчей, уверен, с каждым поединком мы будем выглядеть лучше. Считаю, моя личная игра тоже должна быть лучше. Самое главное, что мы победили.

Болельщики сегодня были просто невероятными, мы постарались их не разочаровать и пройти в следующий этап Лиги Европы.

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Гол Франа Соля? Он очень старался и хотел забить, ведь это у него не получалось в товарищеских матчах на сборах. Я сказал, что ему следует забить Олимпиакосу, и все будет хорошо. Он так и сделал, и этот мяч хорошо повлияет на его уверенность. Вообще, Фран очень нам помог сегодня. Даже без гола он прекрасно действовал на поле", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич Фран Соль Фран Соль
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