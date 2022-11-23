Словенец выступал за "бело-синих" с лета 2018 года, но война заставила его менять прописку – сначала аренда в варшавской Легии, а затем окончательный переезд в Грецию.

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"Я был эмоционально привязан к Динамо... Уходить оттуда было тяжело. Ребята сейчас всегда в разъездах. Играют в Польше, если могут, то в Украине. Много тревог, часто приходится сидеть в укрытии, даже две игры останавливали. Слышу это от своего бывшего одноклубника Кендзеры", – рассказал Вербич в комментарии 24ur.

Напомним, в заявке Динамо на нынешний сезон УПЛ есть 4 легионера – поляк Кендзера, сенегалец Диалло, нидерландец Лонвейк и ямаец Пэррис.

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