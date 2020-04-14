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Вербич рассказал о своей самой дорогой покупке

17:40 119 Читати українською
Вербич рассказал о своей самой дорогой покупке
Беньямин Вербич / Фото из открытых источников

Словенский вингер киевского клуба Беньямин Вербич признался, на что потратил самые большие деньги в своей жизни.

"Я, как и Алиев, тоже квартиру купил. Только немного дешевле – не за 800 тысяч долларов. Это в Словении. Я не Алиев и не Милевский, но тоже премиальные получаю и что-то покупаю.

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Но не так, чтобы потратить все деньги. Надо что-то оставлять и на жизнь", – рассказал Вербич в прямом эфире на странице программы "Футбольный формат" в социальной сети Instagram.

Напомним, Беньямин перешел в лагерь "бело-синих" в январе 2018 года из Копенгагена за 4 млн евро. В текущем сезоне провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев Беньямин Вербич Беньямин Вербич футбольные финансы
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