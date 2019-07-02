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Вербич рассказал о новичках Динамо, работе на тренировках и проблемах прошлого сезона

14:25 81 Читати українською
Вербич рассказал о новичках Динамо, работе на тренировках и проблемах прошлого сезона
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Хавбек киевлян Беньямин Вербич поделился ожиданиями от нового сезона.

"Тренировки достаточно тяжелые, но за этим мы сюда и приехали. Чтобы трудно работать и хорошо подготовиться к сезону. Мы знаем тренера, ведь работаем вместе уже два года. Мы знаем упражнения, понимаем требования, и это делает тренировки легче.

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Что думаю о новичках? У Кадири была микротравма, поэтому пока мы играли вместе не так много времени. А что касается Караваева, то он знаком мне по Заре. Он – фантастический игрок. И мы очень рады, что он теперь с нами.

У нас и в прошлом сезоне была прекрасная команда, но помешали травмы. Этот год очень важен. На предсезонной подготовке нужно быть внимательными, чтобы обойтись без повреждений. Важно оставаться на поле и работать. Каждый должен делать все, что в его силах, чтобы оставаться в форме. У нас замечательная команда, а впереди – много турниров. Будет интересно", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Межсезонные сборы Беньямин Вербич Беньямин Вербич Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири
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