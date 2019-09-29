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Вербич рассказал, когда Динамо начнет подготовку к матчу Лиги Европы против Лугано

20:46 107 Читати українською
Вербич рассказал, когда Динамо начнет подготовку к матчу Лиги Европы против Лугано
Беньямин Вербич / Футбол 24

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич в эфире канала FootballHub прокомментировал победу над СК Днепр-1 в рамках 9-го тура УПЛ.

30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков
 
30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков

"Гол для меня важен, как и для команды. Игрокам приятно забивать важные голы. В команде хорошие эмоции. Что говорил тренер в раздевалке? Что надо держать мяч и прессинговать. Нужно было создавать много моментов.

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

У СК Днепр-1 было много проблем. Гармаш помогал прессинговать соперника. Во втором тайме у днепрян хорошо играл с мячом Кравченко, но мы забили второй гол.

Гол Цыганкова? Он сразу сказал, что будет бить. Виктор хороший футболист. Лугано? Еще не изучали соперника. Посмотрим их матчи завтра и послезавтра", – сказал Вербич.

Динамо легко било Днепр-1 – первая домашняя победа за 4 месяца

Напомним, поединок 2-го тура Лиги Европы Лугано – Динамо состоится в следующий четверг, 3 октября. Начало в 22:00.

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Динамо легко било Днепр-1 – первая домашняя победа за 4 месяца
18:56
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