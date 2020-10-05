"У нас было больше моментов, а Заря больше владела мячом. Но, я думаю, мы хорошо закрывали зоны, которые они обычно здорово используют. Словом, мы хорошо "прочитали" их тактику, но, к сожалению, не получилось забить второй мяч в конце поединка. Мы должны еще больше атаковать.

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Хорошо знали, как играет Заря, что футболисты гостей много бегают. А поскольку сейчас разрешены пять замен, во втором тайме они еще прибавили за счет свежих футболистов. Но у нас хорошая команда, есть много индивидуально сильных игроков. Жаль, что матч закончился вничью, но 1:1 – тоже не конец света.

Мой гол? Была хорошая передача, я тоже хорошо развернулся и забил", – цитирует Вербича официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо и Заря в центральном поединке 5-го тура разошлись ничьей (1:1).

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