Вербич прокомментировал получение капитанской повязки в сборной Словении

Полузащитник Динамо и сборной Словении Беньямин Вербич прокомментировал матч Лиги наций против Норвегии.

"Мы оставили свое сердце на поле, но, к сожалению, не добились победы. Спасибо болельщикам! Это честь быть капитаном сборной", – написал Вербич на своей странице в Инстараме.

Вербич забил за сборную Словении в матче Лиги наций против Норвегии

Напомним, вчера сборная Словении не смогла удержать победу над Норвегией и практически потеряла шансы остаться в дивизионе С Лиги наций.