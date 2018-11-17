toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Вербич прокомментировал получение капитанской повязки в сборной Словении

17:16 27 Читати українською
Вербич прокомментировал получение капитанской повязки в сборной Словении
Беньямин Вербич / фото из соцсетей

Полузащитник Динамо и сборной Словении Беньямин Вербич прокомментировал матч Лиги наций против Норвегии.

"Мы оставили свое сердце на поле, но, к сожалению, не добились победы. Спасибо болельщикам! Это честь быть капитаном сборной", – написал Вербич на своей странице в Инстараме.

Вербич забил за сборную Словении в матче Лиги наций против Норвегии

Напомним, вчера сборная Словении не смогла удержать победу над Норвегией и практически потеряла шансы остаться в дивизионе С Лиги наций.

Лига наций5 тур

Словения - Норвегия: Пятница 16 ноября 2018

Словения
Матч окончен
1 : 1
Норвегия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига наций Словения Словения Беньямин Вербич Беньямин Вербич Словения - Норвегия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
49
мин
Турция
19:00
Швеция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук