"Мы учимся чему-то на каждой тренировке и в каждой контрольной игре. Пересматриваем товарищеские матчи, которые проводим на сборах. Анализируем ошибки и смотрим, как можем улучшить свою игру.

Сидорчук и Буяльский не тренировались с Динамо перед завершающим спаррингом с Буде-Глимт

У нас было очень насыщенное начало сбора – по две тренировки в день, включая силовую работу в зале. Было много и беговой работы. Я почувствовал дискомфорт, и тренеры предоставили мне несколько дней отдыха. Сегодня уже чувствую себя лучше. Хотя сейчас у всех «тяжелые ноги», это видно даже по играм. Но мы здорово прибавили в физическом плане за этот сбор, набрали хорошую форму.

Впереди у нас будет два выходных дня – проведу их с семьей. У девушки на днях был день рождения, поэтому как раз отпразднуем. Отдохнем два дня, после чего снова встретимся на базе и отправимся на второй сбор", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, сегодня, 27 января, киевляне проведут завершающий спарринг в Испании с норвежским Буде-Глимт, после чего вернутся в Киев.

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