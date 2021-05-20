Вингер Динамо Беньямин Вербич даже во время отпуска не забывает о своих нынешних коллегах.

27-летний словенец после чемпионского сезона с Динамо отправился на отдых в Турцию, где весело проводит время.

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В частности, Вербич "встретил" на курорте Кинг-Конга и сразу вспомнил о своем одноклубнике – Денисе Бойко. Именно голкипер Динамо имеет аналогичное прозвище, которое получил еще во время выступлений за Бешикташ. Остроумным фото с "коллегой" Беньямин поделился в своем Instagram.

К слову, в нынешнем сезоне "бело-синие" завоевали чемпионство УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Вербич принял участие в 21 поединке во всех турнирах, Бойко 4 из 5 матчей отстоял на ноль.

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