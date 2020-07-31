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Вербич после операции в Мюнхене позировал с футболкой Баварии

21:46 - Читати українською
Вербич после операции в Мюнхене позировал с футболкой Баварии
Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич получил подарок от врача, который делал ему операцию.

Во время межсезонья один из лидеров киевлян отправился в Германию, где ему сделали операцию из-за проблем с паховыми кольцами, которые не позволили словенцу доиграть прошлый сезон до конца.

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Процедура прошла в одной из клиник Мюнхена, а Вербич не упустил возможность заглянуть в фан-шоп тамошнего гранда – Баварии. Соответствующее фото появилось в инстаграме врача футболиста.

К слову, Вербич провел 37 поединков в составе Динамо в сезоне 2019/20, записав в свой актив 14 голов и 3 ассиста.

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В Мюнхене

Допис, поширений Захар (@medicum24.de)

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