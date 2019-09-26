Вербич попал в заявку сборной Словении на матчи отбора к Евро-2020

Вербич (справа) в матче против сборной Шотландии / Reuters

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич получил вызов в сборную Словении на матчи квалификации к Евро-2020.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек вызвал 23 футболиста на матчи квалификации к Евро-2020, сообщает твиттер Словенской ассоциации футбола.

Дубль Вербича и ассист Соломона в видеообзоре матча Словения – Израиль –​​​​​​​ 3:2

В заявку попал и полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич. Отметим, что Словения сыграет против Северной Македонии и Австрии 10-го и 13-го октября соответственно.

Отметим, что Словения занимает второе место в группе G, имея в активе 11 очков. У лидера группы – Польши – 13 пунктов, Австрия занимает третью позицию, имея на 1 зачетный балл меньше, чем у словенцев.

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