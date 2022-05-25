Легионер Динамо попытается помочь национальной команде с выходом в высший дивизион.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич, весеннюю часть сезона проведший в польской Легии, получил вызов в национальную сборную Словении на июньские матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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В течение 11 дней словенцы сыграют четыре матча в группе B4, где их соперниками будут Швеция, Норвегия и Сербия.

Расписание матчей Словении в июне:

2 июня – Словения – Швеция

5 июня – Сербия – Словения

9 июня – Норвегия – Словения

12 июня – Словения – Сербия

Напомним, на данный момент на счету Вербича 40 матчей и 5 голов за национальную сборную.

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