Вербич получил вызов в сборную Словении на матчи Лиги наций
Легионер Динамо попытается помочь национальной команде с выходом в высший дивизион.
Полузащитник Динамо Беньямин Вербич, весеннюю часть сезона проведший в польской Легии, получил вызов в национальную сборную Словении на июньские матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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В течение 11 дней словенцы сыграют четыре матча в группе B4, где их соперниками будут Швеция, Норвегия и Сербия.
Расписание матчей Словении в июне:
2 июня – Словения – Швеция
5 июня – Сербия – Словения
9 июня – Норвегия – Словения
12 июня – Словения – Сербия
Напомним, на данный момент на счету Вербича 40 матчей и 5 голов за национальную сборную.
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