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Вербич похвастался новой формой Динамо в Instagram

08:00 - Читати українською
Вербич похвастался новой формой Динамо в Instagram
Беньямин Вербичи / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Беньямин Вербич с нетерпением ожидает возвращения на поле в новой экипировке.

Беньямин Вербич продолжает восстанавливаться после операции и уже вернулся к индивидуальным тренировкам. 26-летний словенец успел примерить новую форму киевского клуба и опубликовать фото в Instagram.

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"Как вам моя новая форма?" – подписал фотографию полузащитник.

В прошлом сезоне УПЛ Вербич провел 25 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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Как вам новая форма? ?

Допис, поширений Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Беньямин Вербич Футбольная форма
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