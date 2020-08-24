Вербич похвастался новой формой Динамо в Instagram

Хавбек Динамо Беньямин Вербич с нетерпением ожидает возвращения на поле в новой экипировке.

Беньямин Вербич продолжает восстанавливаться после операции и уже вернулся к индивидуальным тренировкам. 26-летний словенец успел примерить новую форму киевского клуба и опубликовать фото в Instagram.

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"Как вам моя новая форма?" – подписал фотографию полузащитник.

В прошлом сезоне УПЛ Вербич провел 25 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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