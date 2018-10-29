Вербич: Поединок с Ренном обещает быть для Динамо самым сложным в группе

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал о своем восстановлении и подготовке команды к матчу 3-го тура Лиги Европы против французского Ренна.

– Беньямин, вы пропустили несколько матчей Динамо из-за травмы. Как сейчас себя чувствуете?

– Да, я пропустил три недели. Я пытался тренироваться десять дней назад, но, как оказалось, не был готов. Но уже вчера я тренировался без ограничений и не чувствовал боли. Поэтому, я готов сыграть в предстоящем матче против Ренна.

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– Что скажете о будущем сопернике Динамо?

– Ренн – очень сильная команда в физическом плане. Но при этом они демонстрируют хороший футбол, команда выглядит очень организованной. К тому же, они представляют чемпионат Франции. Это непростой соперник. Однако мы отправляемся за победой, что улучшит наши шансы на выход из группы.

– Ситуация в группе такова, что Динамо нужно побеждать, ведь в предыдущих двух турах команда заработала лишь два балла...

– Да, но мы заслуживали большего. Если посмотреть на те два предыдущих матча, то нам не везло в конце. Но такая ситуация. Думаю, сейчас нас ждет тяжелый выездной поединок в группе. Тем не менее, мы должны показать, что хотим пройти в следующий раунд, – цитирует Вербича издание dynamo.kiev.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо состоится в четверг, 25 октября. Начало встречи в 22:00.

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