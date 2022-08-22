Панатинаикос минимально победил Ионикос в матче 1-го тура чемпионата Греции, а Беньямин Вербич официально дебютировал после ухода из Динамо. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Греции 2022/23, 1-й тур

Панатинаикос – Ионикос – 1:0

Гол: Канталапьерда, 45+3, (пен.)

Несмотря на преимущество Панатинаикоса по количеству ударов, греческий гранд сумел забить только один мяч и тот с пенальти. Шпорар бежал на свидание с вратарем, который прыгнул нападающему в ноги. Канталапьерда уверенно реализовал 11-метровый.

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Что касается Вербича, то словенец вышел на поле на 76 минуте, заменив героя встречи. В составе Ионикоса полный матч отыграл Чигринский.

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