Вербич опубликовал фото со своей роскошной девушкой – звездная пара воспитывает сына
08:00 - Читати українською
Вингер Динамо Беньямин Вербич вместе с любимой побывал на свадьбе Дениса Попова.
В Instagram Беньямина Вербича появилось фото легионера Динамо вместе с украинской моделью Альвиной Лалли. Такая же фотография была опубликована на странице девушки.
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Пара уже встречается долгое время, но старалась не афишировать это в сети. В августе Беньямин и Альвина стали родителями, сына назвали Маем.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Вербич провел 9 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.
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