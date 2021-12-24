Вингер Динамо Беньямин Вербич вместе с любимой побывал на свадьбе Дениса Попова.

В Instagram Беньямина Вербича появилось фото легионера Динамо вместе с украинской моделью Альвиной Лалли. Такая же фотография была опубликована на странице девушки.

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Пара уже встречается долгое время, но старалась не афишировать это в сети. В августе Беньямин и Альвина стали родителями, сына назвали Маем.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Вербич провел 9 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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