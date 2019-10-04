Вербич: одно очко в Лиге Европы – это не так уж плохо

Хавбек Динамо Беньямин Вербич оценил выступление команды в матче второго тура Лиги Европы против швейцарского Лугано.

"Мы приехали за победой и тремя очками, но Лугано, несмотря на то, что играл на своем поле, все время защищался и выжидал нашей ошибки. Мы попробовали все, но мяч просто не хотел идти в ворота.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Однако, одно очко в Лиге Европы – это не так уж и плохо. Большое количество брака в простых ситуациях? Поле было очень тяжелым. Повторюсь, мы хотели победить, но в некоторых играх ты ошибаешься чаще, чем в других. Жизнь продолжается, а мы лидируем в нашей группе. Судейство? Арбитр не всегда контролировал игру и иногда ошибался, но я не хочу говорить об этом. Ошибаются все. Теперь будем готовиться к матчу с Колосом", – цитирует Вербича Динамомания.

Следующий матч Динамо в Лиге Европы состоится 24 октября – киевляне будут принимать датский Копенгаген.

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