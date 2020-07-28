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Вербич оценил шансы Динамо пробраться в групповой этап Лиги чемпионов

08:00 - Читати українською
Вербич оценил шансы Динамо пробраться в групповой этап Лиги чемпионов
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич считает, что киевлянам по силам пройти квалификацию ЛЧ.

"Думаю, любой соперник из тех, которые нам могут попасться в третьем раунде и раунде плей-офф, являются хорошими командами, но не такими, с которыми мы не могли бы играть на равных.

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Конечно, постараемся сделать все возможное, чтобы пройти квалификацию. Я хочу впервые сыграть в Лиге чемпионов в составе Динамо", – цитирует Вербича официальный сайт киевлян.

Напомним, словенец защищает цвета "бело-синих" с 2018 года. По итогам прошлого сезона УПЛ, Динамо заняло второе место, которое позволяет сыграть в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

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