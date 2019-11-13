toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ ЕВРО-2020

Вербич оценил работу Михайличенко на посту тренера Динамо

18:33 199 Читати українською
Вербич оценил работу Михайличенко на посту тренера Динамо
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич оценил сотрудничество с Алексеем Михайличенко.

"Моя реакция на назначение Михайличенко была положительной. Оказалось, что он – квалифицированный специалист.

Михайличенко – о расистском скандале в матче Шахтер – Динамо: Я вообще не понял, в чем дело

Конечно, как и у каждого тренера, у Михайличенко есть свои особенности, поэтому в течение нескольких тренировок нам необходимо было привыкнуть к его требованиям и видении футбола, проявлять больше внимания и концентрации. Теперь мы все поняли, поэтому атмосфера наладилась", – цитирует Вербича официальный сайт клуба.

В текущем сезоне УПЛ Вербич провел 10 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

blog_ava
Вина фанатов Динамо очевидна и без качественного звука на видео, – функционер Шахтера о расистском скандале в дерби
08:00
548
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Беньямин Вербич Беньямин Вербич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
25
мин
Украина
19:00
Эстония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук