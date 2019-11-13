Вербич оценил работу Михайличенко на посту тренера Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич оценил сотрудничество с Алексеем Михайличенко.

"Моя реакция на назначение Михайличенко была положительной. Оказалось, что он – квалифицированный специалист.

Михайличенко – о расистском скандале в матче Шахтер – Динамо: Я вообще не понял, в чем дело

Конечно, как и у каждого тренера, у Михайличенко есть свои особенности, поэтому в течение нескольких тренировок нам необходимо было привыкнуть к его требованиям и видении футбола, проявлять больше внимания и концентрации. Теперь мы все поняли, поэтому атмосфера наладилась", – цитирует Вербича официальный сайт клуба.

В текущем сезоне УПЛ Вербич провел 10 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний