"Я пропущу остаток сезона? Это неправда. Никому не известно, сыграю я или нет. Сейчас все делаю, чтобы я вернулся до конца сезона, а что будет – не знаю.

Вербич не сыграет за Динамо до конца сезона, – СМИ

Мы все работаем, чтобы я сыграл до конца сезона и чтобы в отпуск ушел здоровым. Я уже начал немного бегать, потому что работы очень много. Очень специфическая травма.

Все делаем, чтобы вернуться – не так чтобы быстрее, а так чтобы это не повторилось", – сказал Вербич для Футбол NEWS.

Ранее, у словенца диагностировали повреждение мышцы задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне УПЛ Беньямин провел 12 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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