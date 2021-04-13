Вербич не намерен отсиживаться в лазарете – легионер Динамо отреагировал на слухи о своем вылете до конца сезона
Хавбек Динамо Беньямин Вербич рассказал о процессе своего восстановления.
"Я пропущу остаток сезона? Это неправда. Никому не известно, сыграю я или нет. Сейчас все делаю, чтобы я вернулся до конца сезона, а что будет – не знаю.
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Мы все работаем, чтобы я сыграл до конца сезона и чтобы в отпуск ушел здоровым. Я уже начал немного бегать, потому что работы очень много. Очень специфическая травма.
Все делаем, чтобы вернуться – не так чтобы быстрее, а так чтобы это не повторилось", – сказал Вербич для Футбол NEWS.
Ранее, у словенца диагностировали повреждение мышцы задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне УПЛ Беньямин провел 12 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.
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