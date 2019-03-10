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Вербич не играет против Арсенала-Киев из-за болезни

17:59 56 Читати українською
Вербич не играет против Арсенала-Киев из-за болезни
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич пропускает матч 21 тура УПЛ против Арсенала-Киев из-за ангины.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

Киевское Динамо дома принимает Арсенал-Киев в рамках 21 тура УПЛ. Как сообщил комментатор канала 2+2 в прямом эфире, Беньямин Вербич пропускает поединок из-за ангины.

Динамо – Арсенал-Киев: видео-трансляция матча онлайн

Напомним, словенец не играл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Челси (0:3) из-за перебора желтых карточек.

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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