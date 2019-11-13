toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ ЕВРО-2020

Вербич назвал игрока Реала, на которого равняется

13 ноября 22:59 43 Читати українською
Вербич назвал игрока Реала, на которого равняется
Беньямин Вербич / Фото из открытых источников

Легионер Динамо Беньямин Вербич назвал футболиста топ-уровня, который импонирует хавбеку киевлян.

"Очень нравится бельгиец Эден Азар из мадридского Реала, он играет на той же позиции, что и я – левого полузащитника.

Вербич оценил работу Михайличенко на посту тренера Динамо

Всегда умеет обыграть соперника, почти никогда не теряет мяч. У него можно многому научиться и перенять для себя", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, словенский полузащитник перебрался в Динамо из Копенгагена в декабре 2017 года. В текущем сезоне УПЛ Вербич провел 10 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

blog_ava
Сидорчук оценил отношения между игроками Шахтера и Динамо в сборной Украины после расистского скандала
13 ноября
711
Теги
Беньямин Вербич Беньямин Вербич Динамо Киев Динамо Киев Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
34
мин
Украина
19:00
Эстония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук