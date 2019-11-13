Вербич назвал игрока Реала, на которого равняется

Легионер Динамо Беньямин Вербич назвал футболиста топ-уровня, который импонирует хавбеку киевлян.

"Очень нравится бельгиец Эден Азар из мадридского Реала, он играет на той же позиции, что и я – левого полузащитника.

Вербич оценил работу Михайличенко на посту тренера Динамо

Всегда умеет обыграть соперника, почти никогда не теряет мяч. У него можно многому научиться и перенять для себя", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, словенский полузащитник перебрался в Динамо из Копенгагена в декабре 2017 года. В текущем сезоне УПЛ Вербич провел 10 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний