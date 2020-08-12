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Вербич начал следующий этап восстановления после травмы

12 августа 23:14 - Читати українською
Вербич начал следующий этап восстановления после травмы
Динамо готовится к новому сезону / ФК Динамо

Вице-чемпион Украины на своей клубной базе продолжает подготовку к сезону 2020/21.

В среду, 12 августа, киевская команда провела лишь одно тренировочное занятие. Вернулся к тренировкам Беньямин Вербич, который был прооперирован в Мюнхене. Словенский вингер уже начал пробежки, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Также беговой работой занимался и Денис Попов. Никита Бурда и Ахмед Алибеков занимались на соседнем поле с тренером-реабилитологом. На 13 августа во киевлян запланированы две тренировки – утренняя и вечерняя.

Напомним, Динамо провело уже два спарринга под руководством Мирчи Луческу. Сначала киевляне разгромили Верес (3:0), а затем проиграли Десне (1:2).

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12 августа
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Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Беньямин Вербич Межсезонные сборы
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