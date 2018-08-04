Вербич: На футбольном поле мы с Мораесом враги, однако в обычной жизни – друзья

Автор победного гола в ворота Шахтера Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды в матче против "горняков" в рамках третьего тура УПЛ.

"Возможно, это был мой лучший матч в составе Динамо. Мне очень понравилась атмосфера на стадионе. Нас поддерживало много болельщиков. Эту игру я запомню надолго.

После игры каждый игрок Динамо подошел ко мне и поздравил. Я доволен, что забил такой важный гол в ворота Шахтера.

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Однако расслабляться и праздновать нет времени. Уже через три дня поединок в Праге. Думаю, уже сейчас мы сосредотачиваемся на игре со Славией.

Мораес? Сегодня он сам не пожал нам руки. Могу сказать, что на футбольном поле мы враги, но в обычной жизни - мы друзья", – рассказал Вербич в эфире программы Профутбол.

Напомним, Динамо минимального победило Шахтер в третьем туре УПЛ.

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