Словенец может присоединиться к Легии, за которую выступает Игорь Харатин, сообщает твиттер-аккаунт BuckarooBanzai.

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Польский клуб еще раньше следил за Вербичем, который собирался перебраться в Легию, но Динамо не согласилось на трансфер. Сейчас же Беньямин может покинуть киевский клуб на правах аренды до конца сезона, поскольку ФИФА разрешила легионерам клубов УПЛ доиграть сезон в других командах.

Добавим, что Вербич провел 13 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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