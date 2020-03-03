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Вербич: Миколенко это – топ, второй Андрей Шевченко

11:00 92 Читати українською
Вербич: Миколенко это – топ, второй Андрей Шевченко
Беньямин Вербич и Виталий Миколенко / фото Динамо

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич высказался о своем партнере по команде – защитнике Виталие Миколенко.

"В чем сила Миколенко? В его носе (смеется. – прим.). Бегает постоянно у меня за спиной, а я не отдаю передачи... А что себе думает?

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А, если серьезно, то Миколенко это – топ. Второй Андрей Шевченко. Миллионов сорок уже сейчас стоит", – отметил Вербич в документальном фильме "Неизвестное Динамо".

Добавим, что в текущем сезоне Вербич провел за Динамо 15 матчей в УПЛ, забив 8 голов и отдав одну результативную передачу. В активе Миколенко 17 поединков, 1 гол и три ассиста.

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