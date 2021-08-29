"Мы каждую игру начинаем очень мотивированными. Если удается забить быстрый мяч, потом становится намного легче. С Ингульцом не удалось этого сделать, а с Вересом, Десной и Колосом получилось – и посмотрите, как все закончилось. Ребята очень хорошо сыграли первый тайм, выдержали высокий темп, и Колос просто не смог сыграть на таком же уровне.

Караваев выделил главный фактор, который помог Динамо деклассировать Колос

Я очень рад, что удалось выйти на поле. Но все равно надо много работать, чтобы набрать кондиции и вернуться в свою лучшую форму.

Относительно возвращения Луческу... Когда он рядом с командой, то футболисты иначе действуют на поле. Не знаю, почему, но так оно и есть. С Интером в Милане и против Ингульца его не было с командой – и вы видели, какие результаты получились. Когда же он на тренерской скамейке, то мы даже мыслим по-другому на поле", – cказал Вербич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, киевляне в матче 6-го тура разгромили Колос со счетом 7:0 и с 16-ю очками продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва