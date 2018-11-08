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Вербич: Игроки Динамо спокойны перед матчем с Ренном – мы показываем хороший футбол

12:42 60 Читати українською
Вербич: Игроки Динамо спокойны перед матчем с Ренном – мы показываем хороший футбол
Беньямин Вербич / Фото Футбол 24

Хавбек Динамо Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча против Ренна в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Нам нужно серьезно сфокусироваться на этом противостоянии, мы знаем, что Ренн – хорошая команда, помним, как прошел первый матч во Франции. Сделаем все возможное для того, чтобы держать соперника подальше от своих ворот и, при этом, реализовать свои моменты.

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Считаю, будет очень непростой матч, ведь во Франции, когда они играли дома, Ренн также хотел победить. Мы знаем их стиль игры: интенсивный прессинг, длинные передачи, много подач с флангов. Поэтому, мы ждем такой же игры. Но мы спокойны, мы играем в хороший футбол и нам нужно продолжать демонстрировать свою игру", – цитирует Вербича dynamo.kiev.

Напомним, поединок Лиги Европы Динамо – Ренн состоится сегодня, 8 ноября, начало в 20:00.

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Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
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:
12
мин
Ренн
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