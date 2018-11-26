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Вербич: Игроки Александрии – настоящие счастливчики, которые воспользовались единственным шансом

08:24 88 Читати українською
Вербич: Игроки Александрии – настоящие счастливчики, которые воспользовались единственным шансом
Беньямин Вербич / Фото Футбол 24

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич попытался найти объяснение поражению от Александрии (1:2) в рамках 16-го тура УПЛ.

"Мы очень хотели победить, поскольку Шахтер потерял очки, и это была хорошая возможность немного сократить отставание от них. Но не смогли начать игру так, как должны были это сделать, а Александрия забила с первого же своего момента. После этого соперник отошел назад, но нам удалось таки сравнять счет.

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Второй тайм прошел полностью под нашим контролем, но хозяева оказались настоящими счастливчиками и воспользовались своим единственным шансом, которым был назначеный пенальти. Нам было очень трудно преодолевать оборону, в которой были сконцентрированы крупные силы соперника", – цитирует Вербича официальный сайт клуба.

Напомним, после поражения Динамо опустилось на третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 32 очка.

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Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

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Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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