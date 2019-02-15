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Вербич: Хочу в Киеве почувствовать такую же атмосферу, как в Пирее

12:32 11 Читати українською
Вербич: Хочу в Киеве почувствовать такую же атмосферу, как в Пирее
Беньямин Вербич / УЕФА

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал ничью с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Важно, что нам удалось забить, в итоге. Мы провели отличный второй тайм. В первой половине действовали не очень хорошо и позволили Олимпиакосу забить два мяча.

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Мне понравилась атмосфера на стадионе. Хотелось бы, чтобы в Киеве было то же самое на трибунах", – цитирует Вербича dynamo.kiev.ua, ссылаясь на греческие СМИ.

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Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Беньямин Вербич Беньямин Вербич Олимпиакос - Динамо Киев
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