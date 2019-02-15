Вербич: Хочу в Киеве почувствовать такую же атмосферу, как в Пирее

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал ничью с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Важно, что нам удалось забить, в итоге. Мы провели отличный второй тайм. В первой половине действовали не очень хорошо и позволили Олимпиакосу забить два мяча.

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Мне понравилась атмосфера на стадионе. Хотелось бы, чтобы в Киеве было то же самое на трибунах", – цитирует Вербича dynamo.kiev.ua, ссылаясь на греческие СМИ.

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