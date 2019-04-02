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Вербич дважды поиздевался над своей девушкой

16:02 117 Читати українською
Вербич дважды поиздевался над своей девушкой
Беньямин Вербич / UA-Football

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич решил подшутить над своей девушкой.

Беньямин Вербич решил провести 1-е апреля с юмором. Вингер Динамо дважды разыграл свою девушку, неожиданно выскакивая на нее из-за угла.

Пике "зажег" на телешоу: "Сколько раз я тр**лся в этом месяце? Сантьяго Бернабеу также считать?"

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости футбольные курьёзы Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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