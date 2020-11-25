"Считаю, что результат не совсем справедливый. 4:0 – это слишком много. Конечно, Динамо не должно проигрывать с таким счетом на своем поле, но это Барселона. Вы можете сказать, что они играли не лучшим составом, но я не соглашусь, что это облегчило нам жизнь. Молодые игроки, которые вышли сегодня на поле, хотели себя показать.

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Мы провели хороший первый тайм, могли даже забить. Могли лучше воспользоваться теми полумоментами, которые были у нас на контратаках. Когда пропустили мяч, открылись. Мы предоставили Барселоне пространство, и они забили еще несколько мячей благодаря индивидуальному мастерству своих игроков", – рассказал Вербич в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Мирча Луческу потерпел самое крупное поражение в статусе тренера "бело-синих". Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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