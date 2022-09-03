Бывший игрок Динамо Беньямин Вербич стал главным героем поединка между Панатинаикосом и Левадиакосом.

Греческая Суперлига 2022/23, 3-й тур

Панатинаикос – Левадиакос – 1:0

Гол: Вербич, 3

Беньямин впервые в сезоне вышел из старта на матч чемпионата. За такое доверие он отплатил тренерскому штабу забитым голом уже на 3 минуте.

Коноплянка забил эффектный гол со штрафного – видео второго взятия ворот за неделю

Партнер подал с левого фланга, а экс-динамовец остался один на дальней стойке и замкнул передачу головой. Это его первый мяч за греческий коллектив. Вербича заменили на 61 минуте, его гол оказался единственным во встрече против Левадиакоса, одного из аутсайдеров чемпионата.

Всего в активе Беньямина в футболке Панатинаикоса, куда он перешел бесплатно из киевского Динамо, теперь 5 поединков во всех турнирах и один забитый мяч.