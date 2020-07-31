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Вербич, Цыганков, Патрик и еще 5 игроков претендуют на звание игрока июля в УПЛ

13:49 - Читати українською
Вербич, Цыганков, Патрик и еще 5 игроков претендуют на звание игрока июля в УПЛ
Цыганков и Вербич / ФК Динамо

Украинская Премьер-лига объявила номинантов на приз лучшему игрока турнира в прошлом месяце. За награду поборются 8 претендентов.

Восемь лучших игроков УПЛ июля назвал официальный сайт соревнований.

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В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации "Лучший игрок тура": Денис Фаворов (Десна), Владислав Кочергин (Зоря), Виктор Цыганков (Динамо) и Дмитрий Хомченовский (Заря) соответственно. Кроме того, за приз также поборются определенные экспертным советом исполнители, в частности, Алан Патрик (Шахтер), Беньямин Вербич (Динамо), Максим Третьяков (Александрия) и Захедитабар Шахаб (Олимпик).

Голосование продлится до понедельника, 3 августа.

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Лучший игрок месяца в УПЛ Захедитабар Захедитабар Шахаб Денис Денис Фаворов Виктор Виктор Цыганков Максим Максим Третьяков УПЛ Владислав Владислав Кочергин Беньямин Беньямин Вербич Дмитрий Дмитрий Хомченовский Алан Алан Патрик
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