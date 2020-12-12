"Конечно, результат не устраивает. Хотели выиграть и идти в отпуск с большим преимуществом над Шахтером. Мы остаемся лидерами, но сегодня должны были выиграть, потому что мы лучше Колоса.

Динамо – Колос – 2:2 – видео голов и обзор скандального матча с двумя пенальти и удалениями

Вы видели, что творилось на поле. Относительно красных и пенальти – я не знаю даже, слов нет. Судья, когда захочет, дает красную и ставит пенальти. Не захочет – не дает. Никто из нас не понимает правила на 100%. Думаю, даже арбитр на 100% не понимает их. Так можно каждый момент смотреть. Мы в каждой игре красные получаем, что тут говорить.

Мы не были в отпуске мыслями. Мы хорошо тренировались. После Ференцвароша, вы же знаете, какой тренер Луческу, настраивает нас очень серьезно, мотивировал нас на каждый матч в сезоне, как и на Колос. Не знаю, просто не пошла игра в первом тайме.

Луческу в центре поля? Не ожидал. Я тоже был очень нервным. Не хотел материться, ничего плохого сделать, но нервы были уже ух.

Конечно, приятно идти лидерами на зимнюю паузу. Чемпионат – марафон, но сейчас только половина. Во второй половине на выезде будем большинство матчей проводить. Будет очень трудно. Но сейчас в отпуск, нужно хорошо отдохнуть. Надеюсь, мы останемся на первом месте", – сказал Вербич в эфире Youtube-канала Профутбол Digital.

Динамо расписало скандальную ничью с Колосом – два удаления, шоу Луческу и фестиваль VAR